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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 14:52 BJT

欧股业绩：莱斯银行集团上半年基本获利劲扬，摆脱Libor罚款阴影

路透伦敦7月31日 - 莱斯银行集团 周四公布上半年基本获利劲增32%，有助莱斯承担赔偿不当销售贷款保险的支出。

莱斯公布基本获利为38亿英镑(64亿美元)，得益于利润上升及经济情况改善。

莱斯表示，已再提拨6亿英镑，用于不当销售贷款保险的客户赔偿，使总支出超过100亿英镑。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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