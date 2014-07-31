日股业绩：索尼第一季营业利润翻倍，游戏和网络部门业绩强劲

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京7月31日 - 日本索尼 公布，4-6月季度营业利润翻倍，受助于游戏和网络部门业绩强劲。但该公司也调降了智能手机和电视销售预估。此前分析师便已认为索尼的预估过于好高骛远。
索尼表示，财年第一季营业利润跳增至698亿日圆(6.8亿美元)，远超汤森路透Starmine六位分析师的预估均值166亿日圆，上年同期为355亿日圆。索尼称，出售日本一座科技设施的一次性收益，为季度营业利润贡献了近150亿日圆。
索尼称由于市场需求较原先预料疲软，将全年智能手机销售预估从原先的5,000万部下调至4,300万部，电视销售目标从1,600万台降至1,550万台。索尼还警告称，目前预计智能手机仅能盈亏平衡，之前原本预计达到营业利润260亿日圆。
索尼维持全年财测不变，预估营业利润1,400亿日圆，净亏损500亿日圆。新任财务长吉田宪一郎正带领开展全面重组计划。索尼计划裁减数千白领工作岗位，并削减总部和销售物流公司的成本。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。