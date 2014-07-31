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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 15:10 BJT

韩国个股：现代汽车工会计画就是否罢工进行表决

路透首尔7月31日 - 现代汽车 工会一名发言人表示，该公司位于韩国的员工计画在8月14日投票决定是否要进行罢工；此前工会与公司间的薪资协商已经破局。

自年度薪资谈判从6月初展开以来，现代汽车及工会协商人士对于改革薪资制度僵持不下，管理阶层认为改革薪资制度将导致劳工成本大增。

包含子公司起亚汽车 在内，现代汽车集团为全球第五大汽车制造商。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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