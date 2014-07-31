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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 15:13 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正
朝目标上升感到满意。一如普遍预期，美联储将月度购债规模从350亿美元下调至250亿美元，按照计划进程将
于今年秋季结束购债。 
    
    英国央行副总裁布罗德班特表示，有可能提早升息，但强调任何升息周期都将是有限和逐步的。 
    
    日本央行审议委员木内登英周四称，未来有必要考虑逐步开始将政策焦点从资产购买转向零利率，当央行
以空前规模购买资产时，必须尤其警惕QQE的潜在风险，例如扩大金融失衡可能将花费很长时间实现货币政策
正常化。 
    
    中国人民银行最新数据显示，6月新增央行口径外汇占款大幅减少8 67.63亿元人民币，为2013年6月以来
首现负增长，亦创下2005年汇改以来的第二大跌幅。显示中国央行在当月反向干预了汇市，即在市场上卖出美
元，回收了人民币。 
    
    据路透报价网页显示，香港金融管理局（HKMA）周三纽约交易时段向市场注入49.6亿港元，因港元走强。
金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。迄今为止，金管局共向银行体系注入627.3亿港元
。 
               
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11%                   2014年4月3日升25基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
             一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度       附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
             附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.15%            2014年6月5日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典       附买回利率0.25%                2014年7月3日降50基点
  挪威       指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率8.00%        2014年7月25日上调50个基点
                                            
                                            
 非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 蔡美珍；审校 艾茂林)
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