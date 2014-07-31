美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正 朝目标上升感到满意。一如普遍预期，美联储将月度购债规模从350亿美元下调至250亿美元，按照计划进程将 于今年秋季结束购债。 英国央行副总裁布罗德班特表示，有可能提早升息，但强调任何升息周期都将是有限和逐步的。 日本央行审议委员木内登英周四称，未来有必要考虑逐步开始将政策焦点从资产购买转向零利率，当央行 以空前规模购买资产时，必须尤其警惕QQE的潜在风险，例如扩大金融失衡可能将花费很长时间实现货币政策 正常化。 中国人民银行最新数据显示，6月新增央行口径外汇占款大幅减少8 67.63亿元人民币，为2013年6月以来 首现负增长，亦创下2005年汇改以来的第二大跌幅。显示中国央行在当月反向干预了汇市，即在市场上卖出美 元，回收了人民币。 据路透报价网页显示，香港金融管理局（HKMA）周三纽约交易时段向市场注入49.6亿港元，因港元走强。 金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。迄今为止，金管局共向银行体系注入627.3亿港元 。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.15% 2014年6月5日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 蔡美珍；审校 艾茂林)