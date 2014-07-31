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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 15:15 BJT

日股业绩：东芝第一季营业利润创历年同期之冠，同比劲增57%

路透东京7月31日 - 全球第二大NAND闪存芯片制造商东芝 4-6月营业利润较上年同期增长57%，受太阳能、核能和铁路设备部门增长提振。

东芝营业利润为395亿日圆(3.8435亿美元)，创历年同季最高纪录，但是低于汤森路透StarMine调查七位分析师给出的预估均值449亿日圆。

东芝维持2015年3月结束的财年营业利润目标在3,300亿日圆不变，若实现，则创纪录。

智能手机的需求强劲，尤其是中国市场，预计会提振NAND闪存芯片的营收，东芝在该业务领域仅次于韩国三星电子 。

NAND闪存芯用于智能手机、照相机和其他移动设备，来存储音乐、图片和其他数据。

东芝正在扩大日本西部四日市工厂的NAND芯片产能。(完)
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