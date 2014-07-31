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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 18:08 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月31日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日      年利率    主体评级  发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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*大连旅泰投资  12       7     8/7簿记建档       --        AA       8/8-8/12   国泰君安证券
            (第3-7年末每年偿还20%本金)           
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*海航资本控股  10       7     8/7簿记建档    上限8.50%    AA       8/8-8/12   一创摩根
            (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)            国开证券
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天津水务       10       7    7/25簿记建档    上限6.60%    AA      7/28-8/1    渤海证券
投资集团    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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滨州市滨城区   10       7    7/28簿记建档      6.74%      AA      7/29-8/1    宏源证券
经济开发投资    (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保)
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双流县水务     10       6    7/29簿记建档     *6.92%      AA      7/30-8/1    中信建投证券
建设投资    (第3-6年末每年偿还25%本金)
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天津水务       10       7    7/25簿记建档    上限6.60%    AA      7/28-8/1    渤海证券
投资集团      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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广西北部湾      9       7    7/29簿记建档      6.29%      AA+     7/30-8/4    西南证券
国际港务集团      (附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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陕西省交建     13      10    7/30簿记建档     *6.35%      AA      7/31-8/4    平安证券
集团公司     (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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福建省龙岩市    5       7    7/29簿记建档      8.35%      AA-     7/30-8/5    天风证券
经济技术开发区建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展有限公司提供担保)
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盐城市城南新区 16       7    7/29簿记建档      6.70%      AA      7/30-8/5    招商证券
开发建设投资   (第3-7年末每年偿还20%本金)
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邹城市城市     14       7    7/31簿记建档     *6.99%      AA       8/1-8/5    银河证券
资产经营      (第3-7年末每年偿还20%本金)                                      
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临安市城建     10       7    7/31簿记建档    上限7.50%    AA       8/1-8/5    国开证券
发展          (第3-7年末每年偿还20%本金)                                      国信证券
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鹤壁市经济      9       7    7/31簿记建档    上限8.10%    AA       8/1-8/5    中原证券
建设投资      (第3-7年末每年偿还20%本金)   
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靖江港口发展    8       7     8/4簿记建档    上限7.80%    AA       8/5-8/7    国泰君安证券
有限公司      (第3-10年末每年偿还20%本金)                                   
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舟山市定海区   12       7     8/1簿记建档       --        AA       8/4-8/8    国信证券
国资经营      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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登封市城市开发  6       6     8/1簿记建档    上限8.50%    AA-      8/4-8/8    华龙证券
建设投资      (第3-6年末每年偿还25%本金/由重庆进出口信用担保有限公司提供担保)
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甘肃省电力     10      10     8/4簿记建档    上限6.40%    AA+      8/5-8/8    西南证券
投资集团      (由甘肃省国有资产投资集团有限公司担保)
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上虞市城市     18       7    8/6簿记建档        --        AA      8/7-8/13    国信证券
建设发展      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率   主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 


 (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
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