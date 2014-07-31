港股业绩：理文造纸中期净利按年跌6%，料下半年将遇更大挑战

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周四公布，今年上半年净利润比去年同期下跌6%，因人民币汇价下跌及市场竞争激烈，预计下半年将会面对更大价格挑战。
截至2014年6月30日该公司的净利润为9.13亿港元，去年同期为9.71亿港元。期内每股盈利0.1946港元，而去年同期为0.2067港元。
理文造纸主席李文俊在业绩中指出：“人民币汇价下跌期间，令集团汇兑亏损达6,700万港元，撇除此不可控制因素，集团整体盈利保持平稳。”
公司表示，由于扩大产能，集团净负债率由去年底之63%上升至69%。此外，因应中国经济放缓，出口市场疲弱，公司将减慢产能拓展，有关资金将用作偿还银行借贷以减低集团净负债率，进一步强化集团财务状况。
理文造纸表示，其在越南的项目建设工程按正常情况如期进行，重庆工业园年产量32万吨的PM20造纸机生产线已于2014年7月投产。
今年上半年公司的总销售量为240万吨，每吨纸净利润388港元，去年同期分别为233万吨和417港元。中期派发股息每股0.068港元，较去年同期0.073港元减少。
理文造纸为全球主要箱板原纸及纸浆生产商，产品包括不同级别及规格的包装用牛皮箱板纸及瓦楞芯纸，在中国东莞潢涌、广东洪梅、江苏常熟、重庆永川及江西九江等设有厂房，在越南亦有生产设施。
午盘尾段，理文造纸下跌1.28%至4.63港元。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。