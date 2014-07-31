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市场报道 | 2014年 7月 31日 星期四 15:19 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：跌势略显过度

0655 GMT

* 1.3386为次要回档位，或可寻得些许支撑，有跌向1.3375的风险

* 亚洲时段对欧元打压不大，但欧盘开始又现卖盘

* 美联储原本有可能更加强硬，不过美元守住涨势

* 法兰克福和伦敦市场大量卖盘奠定早盘基调

* 似乎下跌过头，可能在非农就业报告后美元有所回调

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/tuq52w(完)

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