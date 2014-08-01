表格：外资及陆资在台股买超18.67亿台币, 转卖为买

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北8月1日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超18.67亿台币, 转卖为买；上交易日为卖超104.14亿台币。
三大法人今日合计买超24.25亿台币，上交易日修正后为卖超123.60亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
8/1 +18.67 +7.67 -2.10 +24.25
本月累计 +18.67 +7.67 -2.10 +24.25
2014
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
2013
12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r
11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r
10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五