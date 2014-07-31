表格：外资在韩国股市买超4,860亿韩元，连续第13日买超

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔7月31日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超4,860亿韩元。外资已连续13个交易日买超韩股，此间累计买超2.997万亿韩元的股票。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月31日 486.0 -145.5 -317.4
7月30日 623.9 -34.9 -575.6
7月29日 363.8 131.0 -475.3
7月28日 177.9 120.5 -266.2
7月25日 50.4 96.2 -80.1
7月24日 175.7 -167.9 1.0
7月23日 101.8 -29.7 -63.1
7月22日 133.5 -70.3 -58.5
7月21日 98.2 -134.6 42.0
7月18日 120.6 -253.2 128.0
7月17日 228.2 -121.6 -108.6
7月16日 155.1 -120.3 -34.9
7月15日 281.6 -148.0 -140.8
7月14日 -7.0 -9.5 23.1
7月11日 67.1 -253.5 203.3
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本月以来 4,062.2 -2,238.7 -1,560.7
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今年以来 6,425.5 -4,225.3 -1,466.4
---------------------------------------------- (完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。