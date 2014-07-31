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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 15:43 BJT

企业结盟：PANASONIC和特斯拉签署超级电池工厂的协议

路透7月31日 - 日本Panasonic 周四表示：

* PANASONIC和特斯拉签署超级电池工厂的协议

* 根据协议，特斯拉将准备、提供并管理土地、建筑物和设施

* PANASONIC将生产并供应锂离子电池，并投资相关的设备、机器和生产工具 (完)
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