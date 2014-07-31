台湾债市：五年公债殖利率微幅收高，筹码稳定料明日波动区间不大

* 五年现券殖利率微幅收高 * 筹码稳定但美债偏空成隐忧 * 103/10明日料在1.165-1.195%间波动 路透台北7月31日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四微幅收 高。该券殖利率开高走低，早盘受台美经济数据强劲影响，殖利率再度上测，但弹幅有限， 显示筹码安定暂时助益盘面稳固，料明日波动区间亦不大。 市场人士指出，五年现券殖利率连续两日开高走低，上档形成明显保护，尽管美债10年 券殖利率上日大弹，交易员预料若美债殖利率仍在2.65%以下波动，对台债构成不了太大压 力。然而若美国经济数据持续强劲，美债殖利率有机会上行突破2.7%往3.0%方向靠拢，对台 债将形成不小压力，市场亦对此保持警戒。 〞现在FED(美联储)还是鸽派占上风，但如果经济数据一直很好，FED就会愈来愈难自圆 其说。〞一位本地银行交易员说。 他指出，在9月FED新一轮会议之前，还有二次重要的非农数据，9月台债也才有新的筹 码供应，这让8月成为台债市场能相对稳定的重要理由。不过美债如果率先FED反应强劲数据 走空，台债没有不反应的理由。 另一证券商交易员亦指出，虽说市场气氛有利持券，但交易商历经前次大弹波段后，并 没有长久持券的氛围，预估殖利率下探前波低点1.15-1.16%间仍将遭遇获利了结的卖压，多 数交易商仍边走边看，场上交投量多属短期进出。 交易员预估，明日五年债或将在1.165-1.195%区间来回，近日1.20%的上档保护仍十分 稳固，1.17%亦屡测难以跌破。 美国公债收益率周三急升，两年期和三年期公债收益率升至三年来最高，此前数据显示 美国经济增长强劲，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)称不急于升息。指标10年期公债U S10YT=RR收益率触及7月16日来最高的2.57%，且高于数据公布前的2.47%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +0.38 1.1769 1.1750-1.1915 233.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/31(四)：美国一周初请失业金人数、美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) ； 8/1(五)：7月美国非农就业岗位、美国Markit制造业PMI7月终值、美国密西根大学消费 者信心指数7月终值、美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数、中国7月官方制造业PMI、中 国7月汇丰制造业PMI。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.6070 5 103/10 1.1769 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)