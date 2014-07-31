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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 15:47 BJT

台湾债市：五年公债殖利率微幅收高，筹码稳定料明日波动区间不大

* 五年现券殖利率微幅收高
    * 筹码稳定但美债偏空成隐忧
    * 103/10明日料在1.165-1.195%间波动

    路透台北7月31日 - 台湾五年公债103/10  殖利率周四微幅收
高。该券殖利率开高走低，早盘受台美经济数据强劲影响，殖利率再度上测，但弹幅有限，
显示筹码安定暂时助益盘面稳固，料明日波动区间亦不大。
    
    市场人士指出，五年现券殖利率连续两日开高走低，上档形成明显保护，尽管美债10年
券殖利率上日大弹，交易员预料若美债殖利率仍在2.65%以下波动，对台债构成不了太大压
力。然而若美国经济数据持续强劲，美债殖利率有机会上行突破2.7%往3.0%方向靠拢，对台
债将形成不小压力，市场亦对此保持警戒。 
    
    〞现在FED(美联储)还是鸽派占上风，但如果经济数据一直很好，FED就会愈来愈难自圆
其说。〞一位本地银行交易员说。
    
    他指出，在9月FED新一轮会议之前，还有二次重要的非农数据，9月台债也才有新的筹
码供应，这让8月成为台债市场能相对稳定的重要理由。不过美债如果率先FED反应强劲数据
走空，台债没有不反应的理由。
    
    另一证券商交易员亦指出，虽说市场气氛有利持券，但交易商历经前次大弹波段后，并
没有长久持券的氛围，预估殖利率下探前波低点1.15-1.16%间仍将遭遇获利了结的卖压，多
数交易商仍边走边看，场上交投量多属短期进出。
    
    交易员预估，明日五年债或将在1.165-1.195%区间来回，近日1.20%的上档保护仍十分
稳固，1.17%亦屡测难以跌破。
       
    美国公债收益率周三急升，两年期和三年期公债收益率升至三年来最高，此前数据显示
美国经济增长强劲，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)称不急于升息。指标10年期公债U
S10YT=RR收益率触及7月16日来最高的2.57%，且高于数据公布前的2.47%。 
          
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/10                   +0.38     1.1769    1.1750-1.1915     233.0
 
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    7/31(四)：美国一周初请失业金人数、美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI)
；
    8/1(五)：7月美国非农就业岗位、美国Markit制造业PMI7月终值、美国密西根大学消费
者信心指数7月终值、美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数、中国7月官方制造业PMI、中
国7月汇丰制造业PMI。    
    
         30      103/12                     没有成交
         20      103/11                     没有成交
         10       103/6                       1.6070
          5      103/10                       1.1769
          2       103/1                     没有成交
 (完)   

 (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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