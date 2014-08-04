《中国金融债发行日程表》--8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 50 3 周二招标 固息金融债 8/6-8/7 50 7 周二招标 固息金融债 8/6-8/7 60 5 周二招标 固息增发债 8/6-8/7 (今年第19期增发债) 40 10 周二招标 固息增发债 8/6-8/7 (今年第15期增发债) 国开行 40 7 *5.1161% 固息增发债 7/30-8/4 (今年第14期增发债) 30 10 *5.1716% 固息增发债 7/30-8/4 (今年第15期增发债) 40 3 *4.7347% 固息增发债 7/30-8/4 (今年第16期增发债) 40 1 *4.2406% 固息增发债 7/30-8/4 (今年第18期增发债) 50 5 *4.8980% 固息增发债 7/30-8/4 (今年第19期增发债) *农发行 50 2 周四招标 固息增发债 8/8-8/11 (今年32期首次增发) 50 1 周四招标 固息增发债 8/8-8/12 (今年36期三次增发) 50 3 周四招标 固息增发债 8/8-8/11 (今年38期二次增发) 农发行 50 1 *4.2859% 固息增发债 7/31-8/5 (今年36期二次增发) 50 3 *4.7573% 固息增发债 7/31-8/4 (今年38期首次增发) 50 5 *4.9248% 固息增发债 7/31-8/4 (今年39期首次增发) *进出口行 60 3 4.69% 固息金融债 8/1-8/5 60 7 5.0678% 固息增发债 8/1-8/5 (加权收益率，今年第30期增发债) *工商银行 200 10 5.80% 二级资本债 8/4-8/5 (第五年末附有条件的发行人赎回权) 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 边竞)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。