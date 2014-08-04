版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 13:53 BJT

《中国金融债发行日程表》--8月4日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
=============================================================================
 *国开行          50           3         周二招标      固息金融债    8/6-8/7
                  50           7         周二招标      固息金融债    8/6-8/7
                  60           5         周二招标      固息增发债    8/6-8/7
                                    (今年第19期增发债)
                  40          10         周二招标      固息增发债    8/6-8/7
                                    (今年第15期增发债)
  国开行          40           7        *5.1161%       固息增发债    7/30-8/4
                                    (今年第14期增发债)
                  30          10        *5.1716%       固息增发债    7/30-8/4
                                    (今年第15期增发债)
                  40           3        *4.7347%       固息增发债    7/30-8/4
                                    (今年第16期增发债)
                  40           1        *4.2406%       固息增发债    7/30-8/4
                                    (今年第18期增发债)
                  50           5        *4.8980%       固息增发债    7/30-8/4
                                    (今年第19期增发债)
 *农发行          50           2         周四招标      固息增发债    8/8-8/11
                                    (今年32期首次增发)
                  50           1         周四招标      固息增发债    8/8-8/12
                                    (今年36期三次增发)
                  50           3         周四招标      固息增发债    8/8-8/11
                                    (今年38期二次增发)
  农发行          50           1        *4.2859%       固息增发债    7/31-8/5
                                    (今年36期二次增发)
                  50           3        *4.7573%       固息增发债    7/31-8/4
                                    (今年38期首次增发)
                  50           5        *4.9248%       固息增发债    7/31-8/4
                                    (今年39期首次增发)
 *进出口行        60           3         4.69%         固息金融债     8/1-8/5
                  60           7         5.0678%       固息增发债     8/1-8/5
                                (加权收益率，今年第30期增发债)
 *工商银行       200          10         5.80%         二级资本债     8/4-8/5
            (第五年末附有条件的发行人赎回权)
  农发行      100-200          --          --            --             9/11
  农发行      100-200          --          --            --             9/22
  农发行      100-200          --          --            --            10/16
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)


 (整理 杨文纨； 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐