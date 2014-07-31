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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 15:50 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--7月31日

路透北京7月31日 - 中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种
，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业
融资成本过高的宏观背景一脉相承。
    
    但在总量调控中，本周转向净回笼110亿元人民币，打破已持续11周的单周净投放格局。机构猜测保持适
度流动性的基调应未变，净回笼重现料与近期结汇意愿较强，本月新增外汇占款可能反弹有关，但这一推论有
待更多数据支持。
    
    受访者并表示，本次正回购期限缩短，利率下降，但不代表货币政策释放松动信号，当下国内经济企稳迹
象更加稳固，外部亦在复苏中，所以短期中国货币政策闪展腾挪但进一步放松的需求下降。
    
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                         -260
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/7/26-8/1      --        300       --         410      --       --          -110
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/7/19-7/25     --        180       --         --       --       --          +180
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/7/12-7/18     50        500       --         380      --       --          +170
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/7/5-7/11      --        800       --         300      --       --          +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/6/28-7/4     150        700       --         300      --       --          +550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/6/21-6/27     --        300       --         180      --       --          +120
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/6/14-6/20     --        650       --         500      --       --          +150
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/6/7-6/13      --      1,840       --         800      --       --        +1,040
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/5/31-6/6     230      1,200       --         700      --       --          +730
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/5/24-5/30     --        500       --         300      --       --          +200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/5/17-5/23     --      1,850       --         650      --       --        +1,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/5/10-5/16    400      1,880       --       1,840      --       --          +440
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/5/5-5/9       --        600       --       1,200      --       --          -600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/26-5/4      --      1,410       --         500      --       --          +910
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/19-4/25     --      1,830       --       1,850      --       --           -20
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/12-4/18     --      2,260       --       2,670      --       --          -410
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/5-4/11      --      2,320       --       1,770      --       --          +550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/29-4/4      --      1,000       --       1,620      --       --          -620    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/22-3/28     --       --         --         980      --       --          -980    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/15-3/21     --        780       --       1,260      --       --          -480    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/8-3/14      --      1,600       --       2,000      --       --          -400    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/1-3/7       --      1,080       --       1,780      --       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/22-2/28     --       --         --       1,600      --       --        -1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/15-2/21     --       --         --       1,080      --       --        -1,080
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/9-2/14      --       --         --        --        --    4,500        -4,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/31-2/8      --       --         --        --        --       --          --
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/27-1/30     --       --         --        --      1,500     750          +750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/18-1/26     --       --         --        --      3,750      --        +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/11-1/17     --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --           0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因春节假期调休，相邻各周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。
     3.因五一假期调休，相邻两周统计时间段调整为4/26-5/4、5/5-5/9。(完)

 (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)
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