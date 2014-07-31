台湾汇市：台币第二日收贬，因国际美元走强及外资汇出

* 国际美元走强与外资汇出令台币第二日收贬 * 观察外资是否持续卖超台股与扩大汇出 * 明日实质交易区间暂看29.950-30.050 路透台北7月31日 - 台币兑美元 周四第二日收贬。汇银人士指出，因国际美元偏强、台 股大跌与外资汇出等的影响，但出口商趁美元强势大举抛汇，令实质价位未贬破30.0整数关卡。 汇银人士表示，今日联发科 发放235.65亿台币现金股利，且外资在台股现货大举卖超104.14亿 台币，不过并没有看到大量汇出的现象。盘中也见到央行进场，令台币维持在相对弱势的格局。 〞外资有些流出，反而老大买得多一些。〞一位外商银行交易主管说。 另一外商银行交易员则称，外资汇出的力道不是太明显，主要还是国际美元走强，令台币等区域货币偏弱 。 一本地银行交易员也表示，出口商月底抛汇压力颇重，卖盘主要集中在29.97-29.99。由于韩元兑美元KR W=跌了0.4%，央行为了维持台币处于偏弱格局，因此多次进场买进美元。 针对明日台币走势，交易员认为，首要观察外资是否还会持续卖超台股，并加重汇出力道。由于时序进入 月初，出口商已无卖汇作帐压力，若是外资扩大汇出，台币实质价位可能就会跌破30.0。 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价在0.010/0.020，先前在0.005/0.010。美 元/台币一个月远汇报价 尾盘在30.000/30.020左右，上日纽约盘收在29.995。 台币今日主要交易区间在29.970-29.992，上日交易区间主要在29.933-29.963。交易员预估明日主要交易 区间在29.950-30.050。 韩元兑美元 周四收跌0.4%，报1,027.9韩元，受美元全线走强打压。此前美国公布的数据显示第二 季经济增长强劲。 台湾股市周四收挫约1.4%至逾一个月低位，表现落后主要区域股市。 外资及陆资在台股大幅 卖超104.14亿台币，中止先前连三日买超。 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/31(四)：美国一周初请失业金人数；美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI)。 8/1(五)：7月美国非农就业岗位；美国Markit制造业PMI7月终值；美国密西根大学消费者信心指数7月终 值；美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数；中国7月官方制造业PMI；中国7月汇丰制造业PMI。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.040 30.010 29.970-30.040 30.018 9.08 7.15 元太外汇经纪公司 30.037 30.008 29.970-30.037 30.015 3.29 3.06 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.005/0.010 美元/台币六个月期 -0.110/-0.090 -0.120/-0.100 (完)