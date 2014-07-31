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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 15:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连续两个月收升，日圆下跌和股市上涨作出贡献

美元受美国强劲经济成长数据支撑，日圆兑美元周四跌至四个月低位，随后持稳在102.80.

布兰特原油期货周四跌向每桶106美元，有可能录得一年多来最大月线跌幅，因石油输出国组织(OPEC)产量增加和美国需求令人失望，盖过了中东和非洲紧张局势引发的供应忧虑。

交易商称，TOCOM期胶收在210日圆重要支撑位之上，预计周五会进一步上涨。不过周末前的获利了结盘可能限制市场涨幅。

上海期交所1月期胶 跌80元人民币，收于每吨15,795元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月橡胶合约 最新报每公斤169.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/田建华; 审校 艾茂林/蔡美珍)
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