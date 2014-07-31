券商观点：中国推出不动产登记制度意在长远，短期难有实质性政策出台--安信

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月31日 - 本周三的中国国务院常务会议提出，不动产登记制度将向社会征求意见，国内券商安信证券认为，这是自3月建立不动产登记工作部际联席会议制以来，相关制度的进一步推进，将为长期财税体制改革铺路，但短期难有实质性政策出台。
安信报告认为，不动产登记制度的关键是摸清住房分配状况，为长期财税体制改革提供依据，例如房产税和财产税；另一方面也表明全国性征税目前还处在摸底阶段，短期不会有实质性政策出台。
“我们认为本次事件的影响主要在心理层面。”报告指出。
而且，安信表示，建立不动产登记部的联系会议并非针对房地产，与房地产政策没有直接关系。目前大中城市住房信息登记已经比较完善，欠缺的仅仅是各地之间的联网，这跟不动产登记制度关系不大。
对于房地产行业，安信认为仍处于大调整期，在这种背景下监管层出台利空政策的可能性较小。但根据安信宏观的判断，由于三四季度宏观经济受外需的影响逐渐筑底回升，预计监管层对房地产行业的刺激政策也 将低于预期。此外，安信目前还认为二线城市限购政策的放松对基本面的影响有限。
预计未来几个月住宅供应将大幅增加，行业供需将进一步恶化，房价下调压力仍然很大。库存压力是目前房地产行业面临的主要问题。
周三召开的中国国务院常务会议讨论了《不动产登记暂行条例（征求意见稿）》，该条例强调已经发放的权属证书继续有效、已经依法享有的不动产权利不因登记机构和程序的改变而受影响。按照立法程序要求，将征求意见稿向社会公开征求意见。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。