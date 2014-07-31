版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 15:54 BJT

金属期市：伦敦期铜价格获得支撑，受FED不急于升息态度激励

这都有助于擦亮金属前景，至少近期是如此。

“人们的确对金属的信心更强一些，我们也是这样，”瑞银财富管理分析师Dominic Schnider称。

0716 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微跌0.2%至每吨7,112美元，前日上扬约0.5%。铜价接近7月8日创下的2月以来高点7,212美元。

上海期交所主力10月期铜 收高0.6%。

LME期铝 攀升0.3%，周三上涨2%。期锌 和期铅 走势不一，前日遭遇上涨后的获利了结。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 艾茂林/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐