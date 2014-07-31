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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 16:02 BJT

投行观点：巴克莱调升台湾今年经济成长率至4.1%，2015年为4.5%

路透台北7月31日 - 国际银行巴克莱周四表示，受惠美国景气复苏，第二季台湾经济增长超越预期，因此调高台湾今年经济成长率0.5百分点至4.1%。

巴克莱经济学家梁伟豪在报告中指出，本已预期台湾第二季经济增长将因制造业出口增长而有不错的成长，但成长力道较预期更为强劲。

此外，巴克莱亦指出，台湾第二季的经济也呈现一个有趣的现象--亦即政府的消费和投资明显成长，这显示因为11月底台湾将有地方首长的选举，而令公共支出加速。

因此，巴克莱调高了台湾今年的经济成长率至4.1%，至于下半年的经济成长率则维持季增1%的幅度。至于台湾明年的经济成长率则维持在4.5%。

台湾政府稍早公布第二季经济成长率3.84%，是连三季走升，且创六季高位。由于经济复苏脚步稳健，分析师估最快年底央行料升息。

6月底时台湾央行维持利率不变，重贴现率仍在1.875%，这已是连续三年来央行维持利率于此间水位不变。 (完)

台湾经济成长率相关新闻请见 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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