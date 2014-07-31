投行观点：巴克莱调升台湾今年经济成长率至4.1%，2015年为4.5%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北7月31日 - 国际银行巴克莱周四表示，受惠美国景气复苏，第二季台湾经济增长超越预期，因此调高台湾今年经济成长率0.5百分点至4.1%。
巴克莱经济学家梁伟豪在报告中指出，本已预期台湾第二季经济增长将因制造业出口增长而有不错的成长，但成长力道较预期更为强劲。
此外，巴克莱亦指出，台湾第二季的经济也呈现一个有趣的现象--亦即政府的消费和投资明显成长，这显示因为11月底台湾将有地方首长的选举，而令公共支出加速。
因此，巴克莱调高了台湾今年的经济成长率至4.1%，至于下半年的经济成长率则维持季增1%的幅度。至于台湾明年的经济成长率则维持在4.5%。
台湾政府稍早公布第二季经济成长率3.84%，是连三季走升，且创六季高位。由于经济复苏脚步稳健，分析师估最快年底央行料升息。
6月底时台湾央行维持利率不变，重贴现率仍在1.875%，这已是连续三年来央行维持利率于此间水位不变。 (完)
台湾经济成长率相关新闻请见 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。