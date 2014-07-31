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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 16:21 BJT

表格：德国7月经季调失业人数降幅超过预期，显示就业市场有韧性

路透柏林7月31日 - 德国联邦劳工局周四公布：

* 德国7月经季节调整的失业人口减少1.2万，路透调查预估为减少5,000人

* 7月经季节调整的失业率持平于6月，为6.7%

* 7月经季节调整的总失业人口降至289.8万人，6月修正为291万

* 7月未经调整的总失业人口增至287.1万，6月为283.3万

以下为详细表格

2014年7月 2014年6月 2013年7月

变动 (经调整) -12,000 +7,000 -3,000

人数 (经调整,百万) 2.898 2.910 2.940

失业率 (经调整,%) 6.7 6.7 6.8

变动 (未经调整) +38,567 -49,249 +49,429

人数 (未经调整，百万) 2.871 2.833 2.914

失业率 (未经调整,%) 6.6 6.5 6.8 (完)

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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