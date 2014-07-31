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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月31日

路透伦敦7月31日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 146,750 -1,175

锡 11,780 持平

铅 215,550 +900

锌 655,750 +7,375

铝 4,968,700 +7,325

镍 315,798 +1,398

铝合金 34,700 -40

NASAAC 59,940 -500

注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 田建华)
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