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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 16:26 BJT

香港股市：创2012年以来最佳月度表现，地产股上扬

7月，恒指录得2012年9月以来最佳月度表现，而H股则创2012年1月以来最大月涨幅。

香港上市的中资地产股领涨。

华润置地 攀升3.6%，此前巴克莱将其评级从“中性”上调至“加码”。中国海外发展 劲升4.6%。

对两项指数拖累最大的是中国石油 ，下挫2.5%，从上周的逾16个月高点进一步下滑。(完)
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