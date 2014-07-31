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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 16:12 BJT

投行观点：台湾下半年经济有望维持健康增长--法巴

路透台北7月31日 - 国际投行--法国巴黎银行 周四发布报告指出，台湾第二季经济成长率较市场预期的3.2%为佳，但符合巴黎银行预期。展望下半年，台湾经济成长有望维持健康增长。

报告指出，台湾近期月度指标包括工业生产及出口均加速转好，虽然年初时表现震荡，但这与美国的景气表现一致。

报告指出，制造业则是受惠最大产业，第二季制造业附加价值年增7.0%，这是2011年第二季以来的最强劲增长。有监于未来外部需求指标持续转佳，法国巴黎银行也预估，台湾下半年的经济有望维持健康增长。

台湾政府稍早公布第二季经济成长率3.84%，是连三季走升，且创六季高位。由于经济复苏脚步稳健，分析师估最快年底央行料升息。

6月底时台湾央行维持利率不变，重贴现率仍在1.875%，这已是连续三年来央行维持利率于此间水位不变。 (完)

台湾经济成长率相关新闻请见 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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