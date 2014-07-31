欧元债市：德债收益率持稳，关注欧元区通胀和美国就业数据

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
周三数据显示美国经济成长强劲，推高全球债券收益率，分析师现等待周五的非农就业数字。劳动市场的恢复将是美联储作出加息决定的关键。
“欧洲央行距离收紧政策还很远，但美国则近得多了。”KBC分析师Piet Lammens说。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三进一步推进缩减购债刺激措施的计划，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息，并表示担心就业市场的闲置劳动力问题。
德国10年期公债收益率 周四小涨1个基点，至1.17%，周三美国GDP发布后曾一度下跌，但目前持稳。
葡萄牙10年期公债收益率 周四表现最差，圣灵银行周三公布录得36亿欧元亏损，并警告可能有违法行为发生。
其他欧元区公债收益率周四或者持平，或者上涨1个基点，0900GMT将公布欧元区通胀率数据。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/洪曦; 审校 张明钧/蔡美珍)
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路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。