欧元债市：德债收益率持稳，关注欧元区通胀和美国就业数据

周三数据显示美国经济成长强劲，推高全球债券收益率，分析师现等待周五的非农就业数字。劳动市场的恢复将是美联储作出加息决定的关键。

“欧洲央行距离收紧政策还很远，但美国则近得多了。”KBC分析师Piet Lammens说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三进一步推进缩减购债刺激措施的计划，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息，并表示担心就业市场的闲置劳动力问题。

德国10年期公债收益率 周四小涨1个基点，至1.17%，周三美国GDP发布后曾一度下跌，但目前持稳。

葡萄牙10年期公债收益率 周四表现最差，圣灵银行周三公布录得36亿欧元亏损，并警告可能有违法行为发生。

其他欧元区公债收益率周四或者持平，或者上涨1个基点，0900GMT将公布欧元区通胀率数据。(完)

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