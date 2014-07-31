券商观点：中国不动产登记制度推出将拖累房地产价格与投资--中信

路透北京7月31日 - 中国国务院常务会议提出，不动产登记制度将向社会征求意见，中国最大券商--中信证券 周四发布报告称，《不动产登记暂行条例》行将出台，将增加存量房交易市场的供给。在房地产业处于去库存周期的背景下，将加大房地产价格下行压力，可能造成房地产开发投资进一步下滑。

报告预计，由于不动产登记是为房地产税征税铺垫，不动产登记暂行条例的出台，预计将加快投资客抛售房产。结合反腐推进，预计也将加快拥有多套房的官员抛售房产，因此将拖累房地产价格与投资。

报告另指出，国务院公布的《关于进一步推进户籍制度改革的意见》将奠定户籍制度改革成功的基础，标志着户籍制度改革全面推进，基本内容符合预期。《城乡养老保险制度衔接暂行办法》已经开始实行，从发展目标、人口管理等主要方面来看，内容与十八届三中全会有关内容一致，也基本符合市场预期。

报告认为，扩大基本公共服务覆盖面是户籍改革关键。虽然城市能够提供就业机会及美好生活，但农村人口是否愿意常住并落户到城镇仍需要进行收入—支出分析。当前，阻碍农村人口转移到城市的障碍主要在于住房、教育、医疗、养老等问题。如果这些问题不能得到有效解决，那么户籍改革也难以取得实效。

报告指出，户籍制度改革将在中长期内释放内需。根据户籍制度改革目标，到2020年，户籍制度改革要实现1亿左右农村转移人口在城市居住，这将从两方面扩大中国国内需求：一是推动城镇基础设施建设，二是释放消费需求。

报告分析称，农村人口转移将为房地产业发展提供空间。按照现在户均3.02人的家庭规模，2020年实现1亿左右农村人口转移，意味将为城镇累计新增3,300万户家庭。如果按照户均60平米住房来简单进行测算，年均将提供3-4亿平米的新增住房需求。截至2014年6月末，商品房待售面积为5.4亿平米。