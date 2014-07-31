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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 16:28 BJT

菲律宾央行：上调指标利率25个基点，为三年来首次升息

路透马尼拉7月31日 - 菲律宾央行周四将指标利率上调25个基点至3.75%，为三年来首次升息，以遏制物价压力并控制通胀预期。

路透此前访问的12位分析师中，有6人预计央行将上调隔夜存款利率，以抑制通胀。另外6人预计央行维持指标利率不变，但将调升短期特别存款账户窗口的利率。央行此次维持短期特别存款账户窗口利率不变。

菲律宾央行货币政策委员会每六周召开一次政策会议，下一次是在9月11日。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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