台湾货币市场：8月1日及下提存期资金预期变化一览表

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透台北8月1日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,081亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- 下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)7,025.15亿台币： 08/04 3,100.5亿台币 08/05 935.5亿台 币 08/06 1,016亿台币 08/07 3,346亿台币 08/08 3,617.5亿台币 08/11 3,987亿台币 08/12 1,032亿台币 08/13 2,235.25亿台 币 08/14 2,236.8亿台币 08/15 759.5亿台 币 08/18 4,331.5亿台币 08/19 1,850.2亿台币 08/20 16亿台币 08/21 7,848.8亿台币 08/22 2,788亿台币 08/25 204亿台币 08/26 4,722.1亿台 币 *08/27 2,729.50亿台 币 08/28 19亿台币 08/29 8亿台币 09/01 30亿台币 09/02 127亿台币 09/03 85亿台币 --公债到期147.888亿台币。 08/02： 100甲7期公债付息 12.1875亿台币 08/02： 102甲9期公债付息 14.0755亿台币 08/07： 90甲6期公债付息 18.75亿台币 08/10： 101甲7期公债付息 9亿台币 08/11： 89甲11期公债付息 15.375亿台币 08/12： 99甲7期公债付息 14亿台币 08/13： 98甲5期公债付息 12.75亿台币 08/14： 97甲5期公债付息 15.75亿台币 08/16： 91甲7期公债付息 15亿台币 08/22： 100甲8期公债付息 11.25亿台币 08/24： 101甲8期公债付息 9.75亿台币 --国库券到期550亿台币。 08/06：财102-12期国库券到期，金额250亿台币。 08/13：财102-9期国库券到期，金额300亿台币。 **紧缩因素： --8/4：财政部发行103/12期30年公债，预定金额350亿元，7/30标售。 --8/14：财政部发行103-8期182天国库券，金额预定数额200亿元，期限期，8/13标售。 --8/4：台湾央行月度标售一年期定存单，金额为1,200亿台币。 --8/11：台湾央行月度标售两年期定存单，金额为200亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5