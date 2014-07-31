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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 17:02 BJT

全球金属：伦敦铂金和钯金定价公司寻求由第三方管理定盘程序

路透伦敦7月31日 - 伦敦铂金和钯金定价公司周四表示，希望由第三方管理其基准定价。此前，黄金“定盘”运营商也在本月有类似举动。

该公司在声明中称，很快就会展开征求提议书，安排由第三方管理基准价格制定程序--即铂金和钯金定盘价。

该公司还在进行最后定案，指定一位“有经验的独立顾问”来主持每日两次的铂金和钯金定盘电话程序。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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