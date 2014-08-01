台湾经济指标预测--8月1日至8月25日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 8月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 0830 消费者物价指 7月 -- +1.64% 数(CPI) 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,234.54亿美元 8/7 1600 出口 7月 -- +1.2% * 8月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *8/15 1700 经济成长率 第二季 -- +3.84%(概估值) (统计值) * 8月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 8/20 1600 外销订单 7月 -- +10.6% 8/22 0830 季调失业率 7月 -- 3.97% 8月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/25 1600 工业生产指数 7月 -- +8.63% 8/25 1610 M2年增率 7月 -- +5.74% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5