《路透晚报》--7月31日日间新闻摘要（国际版）

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数在震荡交投中收低，投资者在四日连涨后锁定获利
日经指数周四在震荡交投中下跌，结束此前连涨四日的势头，获利了结卖盘悉数抹去了早盘录得的涨幅。日经指数收低0.2%，报15,620.77点。盘中一度触及1月23日以来最高位15,759.66点。东证股价指数下滑0.2%，收报1,289.42点。
--中国股市：沪综指收升续创七个半月新高，本月涨7.5%创19个月最大单月涨幅
沪综指收升并续创七个半月新高，钢铁及矿业板块领涨。分析师指出，本周大盘经历大幅上涨后，已进入强势整巩的过程中，其后受基本面要素的推动有望延续上涨格局，蓝筹股仍然是行情的主导板块。沪综指收报2,201.562点，涨20.319点或0.93%，此前收盘高点为去年12月11日的2,204.17点；7月累计上涨7.5%，创19个月最大单月涨幅。
--香港股市：创2012年以来最佳月度表现，地产股上扬
港股录得2012年以来最佳月度表现，但涨幅受限于部分中资权重股疲软。恒生指数收升0.1%至24,756.85点，为连续第八日上涨。恒生国企指数也小涨0.1%。两项指数都连续第三月单月收涨。恒指和国企指数月线分别收升6.8%和7.7%。
--全球汇市：美联储会后声明缓和美元涨势，关注欧元区通胀等数据
美元指数持于10个月高点略下方，此前美联储称不急于升息，缓和美元始于5月初的涨势。欧元在欧洲早盘持平，周三时曾触及九个月低点1.3366美元。美元兑日圆攀升至四个月高点103.15，随后持稳在102.80，月线有望上扬约1.4%。澳元兑美元跌至两个月低点0.9301，随后微升到0.9310，下跌0.25%。
--欧元债市：德债收益率持稳，关注欧元区通胀和美国就业数据
德国公债收益率持稳，稍晚将欧元区将公布通胀报告，市场预期美国经济反弹将抵消通胀数据若低于预期的影响。路透调查显示，欧元区7月通胀率料持稳于0.5%，不过很多分析师做好了数据出乎意料的准备。德国10年期公债收益率小涨1个基点至1.17%。葡萄牙10年期公债收益率表现最差，圣灵银行周三公布录得36亿欧元亏损，并警告可能有违法行为发生。
--国际油市：布兰特原油跌破106美元，因市场供过于求
布兰特原油期货跌破每桶106美元，有可能录得一年多来最大月线跌幅，因石油输出国组织(OPEC)产量增加和美国需求令人失望，盖过了中东和非洲紧张局势引发的供应忧虑。0835GMT，布兰特原油9月合约跌0.63美元，报每桶105.88美元。美国原油9月合约跌1.15美元，报99.12美元。
--金属期市：伦敦期铜价格获得支撑，受FED不急于升息态度激励
伦敦期铜受到支撑，因迹象显示美联储不急于升息，而美国第二季经济成长强劲，有利需求前景。0837GMT，LME三个月期铜上涨0.08%至7,131美元。上海期交所主力10月期铜收高0.62%，报50,640元人民币。
--全球金市：现货金持于每盎司1,300美元之下，料三个月内两次月度下跌
现货金持于每盎司1,300美元之下，料在三个月内录得两次月度下跌，因围绕美国经济成长的乐观情绪限制了对黄金的胃纳。0844GMT，现货金报每盎司1,295美元，美国期金上涨0.1%至1,295美元。 (完) (编译 李春喜; 审校 龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。