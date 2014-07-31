《路透晚报》--7月31日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在震荡交投中收低，投资者在四日连涨后锁定获利

日经指数周四在震荡交投中下跌，结束此前连涨四日的势头，获利了结卖盘悉数抹去了早盘录得的涨幅。日经指数收低0.2%，报15,620.77点。盘中一度触及1月23日以来最高位15,759.66点。东证股价指数下滑0.2%，收报1,289.42点。

--中国股市：沪综指收升续创七个半月新高，本月涨7.5%创19个月最大单月涨幅

沪综指收升并续创七个半月新高，钢铁及矿业板块领涨。分析师指出，本周大盘经历大幅上涨后，已进入强势整巩的过程中，其后受基本面要素的推动有望延续上涨格局，蓝筹股仍然是行情的主导板块。沪综指收报2,201.562点，涨20.319点或0.93%，此前收盘高点为去年12月11日的2,204.17点；7月累计上涨7.5%，创19个月最大单月涨幅。

--香港股市：创2012年以来最佳月度表现，地产股上扬

港股录得2012年以来最佳月度表现，但涨幅受限于部分中资权重股疲软。恒生指数收升0.1%至24,756.85点，为连续第八日上涨。恒生国企指数也小涨0.1%。两项指数都连续第三月单月收涨。恒指和国企指数月线分别收升6.8%和7.7%。

--全球汇市：美联储会后声明缓和美元涨势，关注欧元区通胀等数据

美元指数持于10个月高点略下方，此前美联储称不急于升息，缓和美元始于5月初的涨势。欧元在欧洲早盘持平，周三时曾触及九个月低点1.3366美元。美元兑日圆攀升至四个月高点103.15，随后持稳在102.80，月线有望上扬约1.4%。澳元兑美元跌至两个月低点0.9301，随后微升到0.9310，下跌0.25%。

--欧元债市：德债收益率持稳，关注欧元区通胀和美国就业数据

德国公债收益率持稳，稍晚将欧元区将公布通胀报告，市场预期美国经济反弹将抵消通胀数据若低于预期的影响。路透调查显示，欧元区7月通胀率料持稳于0.5%，不过很多分析师做好了数据出乎意料的准备。德国10年期公债收益率小涨1个基点至1.17%。葡萄牙10年期公债收益率表现最差，圣灵银行周三公布录得36亿欧元亏损，并警告可能有违法行为发生。

--国际油市：布兰特原油跌破106美元，因市场供过于求

布兰特原油期货跌破每桶106美元，有可能录得一年多来最大月线跌幅，因石油输出国组织(OPEC)产量增加和美国需求令人失望，盖过了中东和非洲紧张局势引发的供应忧虑。0835GMT，布兰特原油9月合约跌0.63美元，报每桶105.88美元。美国原油9月合约跌1.15美元，报99.12美元。

--金属期市：伦敦期铜价格获得支撑，受FED不急于升息态度激励

伦敦期铜受到支撑，因迹象显示美联储不急于升息，而美国第二季经济成长强劲，有利需求前景。0837GMT，LME三个月期铜上涨0.08%至7,131美元。上海期交所主力10月期铜收高0.62%，报50,640元人民币。

--全球金市：现货金持于每盎司1,300美元之下，料三个月内两次月度下跌