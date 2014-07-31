更正-日股业绩：Panasonic第一季营业利润超预期，与特斯拉签合作协议

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(更正：因英文原文有误，内文第一段改为“营业利润增长28%”，非“18.1%”)
路透东京7月31日 - 日本电子大厂Panasonic 第一季营业利润增长28%，超出分析师预估，因市场对其汽车零部件和家居用品需求增长。
Panasonic周四表示，4-6月营业利润增长至823亿日圆(8亿美元)，高于汤森路透Starmine给出的六位分析师平均预估值668.2亿日圆。
该公司维持2015年3月结束的财年营业利润目标不变，仍为3,100亿日圆，若实现，将是七年来最高。
Panasonic亦证实，已经和美国汽车制造商特斯拉(Tesla) 签署协议，在美国合作锂离子电池工厂。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。