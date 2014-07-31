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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 18:09 BJT

更正-日股业绩：Panasonic第一季营业利润超预期，与特斯拉签合作协议

(更正：因英文原文有误，内文第一段改为“营业利润增长28%”，非“18.1%”)

路透东京7月31日 - 日本电子大厂Panasonic 第一季营业利润增长28%，超出分析师预估，因市场对其汽车零部件和家居用品需求增长。

Panasonic周四表示，4-6月营业利润增长至823亿日圆(8亿美元)，高于汤森路透Starmine给出的六位分析师平均预估值668.2亿日圆。

该公司维持2015年3月结束的财年营业利润目标不变，仍为3,100亿日圆，若实现，将是七年来最高。

Panasonic亦证实，已经和美国汽车制造商特斯拉(Tesla) 签署协议，在美国合作锂离子电池工厂。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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