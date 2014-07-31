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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 17:14 BJT

中国债市：IRS冲高回落，调降正回购利率对冲公开市场净回笼影响再现

路透北京7月31日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四冲高后回落，交易员表示，央行调降正回购价格或存引导短期货币市场利率回落意图，对冲了公开市场净回笼再现对机构情绪的打击。

他们并称，市场今天不断消化央行公开市场操作的多重变阵，当前情绪逐渐回归平稳，机构把关注重点转向明日出炉的中国7月官方和民间制造业PMI。

“260亿元的正回购一出来，IRS就上去了，不过之后央行调降中标利率10个点，IRS又下来了，整体要比昨天低。”华中一券商交易员称。

上海一银行交易员表示，刚刚得知14天正回购中标利率降了的时候，大家的第一感觉是回购利率可能会被引导，IRS也开始回落，不过慢慢消化后，大家情绪平稳一些了，短期还是先看明天的经济数据吧。

央行公开市场今日进行260亿元人民币正回购，期限14天，中标利率从前次的3.8%降至3.70%；至此，本周公开市场正回购操作量合计达410亿元人民币，冲抵300亿元到期资金后，单周实现净回笼110亿元。

据路透综合24家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)料进一步升至51.4，连续第五个月回升，并创下八个月高位，经济企稳迹象更加稳固。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.7227/3.8267 3.7800/3.8600 3.9983/4.0783 4.2133/4.3040 4.2297/4.4937

上日 3.7653/3.8640 3.8323/3.9090 4.0497/4.1280 4.2713/4.3530 4.2633/4.5363

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变动 -0.0426/-0.0373 -0.0523/-0.0490 -0.0514/-0.0497 -0.0580/-0.0490 -0.0336/-0.0426

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年6月人民币IRS成交的名义本金总额约3,008.32亿元，较5月的2,619.69亿增约一成半。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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