路透调查：泰铢多仓攀抵15个月高点，人民币多仓亦升至2月中以来高位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
韩元7月表现在亚币中垫底，下跌1.6%，因预期韩国央行近期将降息，同时市场也对当局干预阻升韩元保持戒心。前次调查中，韩元多头部位降至3月底来最低。
不过对刺激经济政策的期待，以及政府呼吁企业扩大派发股息等因素吸引股市资金流入，限制韩元跌势。
菲律宾披索 多头部位增加，菲律宾央行周四将指标利率上调25个基点至3.75%，为三年来首次升息，以遏制物价压力并控制通胀预期。
在此同时，马币(林吉特) 的多头押注下滑，因马国央行7月10日升息之后，投资人了结获利。
尽管整体而言市场对新兴亚洲货币持乐观看法，但投资人担心美联储最终将因美国经济持续显露复苏迹象而升息。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
7月31日 -0.80 -0.53 -0.09 -0.19 -0.29 -0.24 -0.53 -0.44 -0.52
7月17日 -0.39 -0.16 -0.31 -0.04 0.05 -0.35 -0.92 -0.34 -0.08
7月3 日 -0.69 -1.53 -0.47 0.64 -0.57 -0.14 -0.92 -0.69 0.28
6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15
6月5 日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73
5月22日 0.53 -1.24 -0.32 -0.60 -0.28 -1.47 -0.94 -0.88 0.54
5月8 日 0.31 -1.50 -0.74 -0.40 -0.60 -0.90 -0.65 -0.46 0.17
4月24日 0.73 -0.88 0.08 -0.33 -0.02 -0.32 -0.17 0.07 0.13
4月10日 0.69 -1.12 -0.68 -1.00 -0.34 -1.14 -0.64 0.07 0.10
3月27日 0.80 0.27 0.07 -0.72 0.55 -1.06 -0.22 0.13 0.35
(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。