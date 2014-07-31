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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 16:41 BJT

《全球汇市》美联储会后声明缓和美元涨势，关注欧元区通胀等数据

周四数据将透露欧元区6月通胀率是否进一步下降。路透调查的分析师预计通胀率持稳在0.5%，但部分分析师预测低至0.3%。

若数字低于预期，欧洲央行进一步放宽政策的预期可能增温，从而打压欧元。周三数据显示，德国7月通胀率放缓至0.8%。

“如果结果符合我们的预期(0.3%)，将是意外利空，料将令欧元承压，”法国巴黎银行分析师在报告中称，“这应该不会成为决定性因素，因为欧洲央行身为决策者，将按步就班充分落实6月政策措施及评估影响。”

两年期美债收益率(殖利率) 跳升至逾三年高点0.59%，进而协助提振美元买需。

美元兑日圆 攀升至四个月高点103.15，随后持稳在102.80，月线有望上扬约1.4%。

美元兑澳元等高收益货币同样走强。澳元兑美元 跌至两个月低点0.9301，随后微升到0.9310，下跌0.25%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3391 1.3396 -0.04 -2.58 1.3745

美元/日圆 102.89 102.78 +0.11 -2.29 105.30

欧元/日圆 137.80 137.72 +0.06 -4.72 144.63

美元/瑞郎 0.9082 0.9087 -0.06 +1.72 0.8928

英镑/美元 1.6881 1.6913 -0.19 +1.96 1.6556

美元/加元 1.0915 1.0901 +0.13 +2.78 1.0620

澳元/美元 0.9290 0.9329 -0.42 +4.23 0.8913

新西兰元/美元 0.8484 0.8490 -0.07 +3.39 0.8206

欧元/瑞郎 1.2165 1.2176 -0.09 -0.86 1.2271

欧元/英镑 0.7932 0.7912 +0.25 -4.40 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2180 9.2186 -0.01 +4.19 8.8474

美元/挪威克朗 6.2642 6.2550 +0.15 +3.26 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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