《全球汇市》美联储会后声明缓和美元涨势，关注欧元区通胀等数据

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
周四数据将透露欧元区6月通胀率是否进一步下降。路透调查的分析师预计通胀率持稳在0.5%，但部分分析师预测低至0.3%。
若数字低于预期，欧洲央行进一步放宽政策的预期可能增温，从而打压欧元。周三数据显示，德国7月通胀率放缓至0.8%。
“如果结果符合我们的预期(0.3%)，将是意外利空，料将令欧元承压，”法国巴黎银行分析师在报告中称，“这应该不会成为决定性因素，因为欧洲央行身为决策者，将按步就班充分落实6月政策措施及评估影响。”
两年期美债收益率(殖利率) 跳升至逾三年高点0.59%，进而协助提振美元买需。
美元兑日圆 攀升至四个月高点103.15，随后持稳在102.80，月线有望上扬约1.4%。
美元兑澳元等高收益货币同样走强。澳元兑美元 跌至两个月低点0.9301，随后微升到0.9310，下跌0.25%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3391 1.3396 -0.04 -2.58 1.3745
美元/日圆 102.89 102.78 +0.11 -2.29 105.30
欧元/日圆 137.80 137.72 +0.06 -4.72 144.63
美元/瑞郎 0.9082 0.9087 -0.06 +1.72 0.8928
英镑/美元 1.6881 1.6913 -0.19 +1.96 1.6556
美元/加元 1.0915 1.0901 +0.13 +2.78 1.0620
澳元/美元 0.9290 0.9329 -0.42 +4.23 0.8913
新西兰元/美元 0.8484 0.8490 -0.07 +3.39 0.8206
欧元/瑞郎 1.2165 1.2176 -0.09 -0.86 1.2271
欧元/英镑 0.7932 0.7912 +0.25 -4.40 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2180 9.2186 -0.01 +4.19 8.8474
美元/挪威克朗 6.2642 6.2550 +0.15 +3.26 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/洪曦/朱晓军；审校 蔡美珍/艾茂林)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877