中国经济：稳增长的关键是稳投资，要充分发挥投资的作用--发改委

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月31日 - 中国国家发展和改革委员会周四指出，今年上半年投资增速延续放缓态势，下行压力较大。当前和今后一段时间，稳定经济增长的关键是稳投资，要发挥好投资对经济增长的关键作用。
刊登在发改委网站上的新闻稿称，下半年工作重点要以加快重点领域建设和促进重点区域投资为抓手，以鼓励社会投资尤其是民间投资为核心，以简政放权创造良好投资环境为着力点，切实加大有效、合理投资。
新闻稿称，下半年发改委将促进重点区域投资，加快推进丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设，促进交通、能源、信息等基础设施互联互通。加强京津冀协同发展，积极推进重大基础设施区域一体化建设。加快推动长江经济带发展，提升长江黄金通道能力。
同时将进一步简政放权，再次修订《政府核准的投资项目目录》，尽可能缩小核准范围，下放核准权限。压缩一般、突出重点，集中支持全局性、基础性、战略性的重大项目。优化中央预算内投资安排方式，重点和优先支持引入社会资本的项目。
新闻稿并表示，将进一步完善投融资体制机制，加快公共服务、资源环境、粮食水利、基础设施等重点领域发展，充分调动各类投资主体尤其是民间投资主体的积极性。
新闻稿显示，今年中央安排预算内投资787亿元人民币用于棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设，目前中央投资计划已基本下达完毕。
发改委正加大企业债券融资对棚户区改造建设的支持力度，支持符合条件的地区增加企业债券发行规模指标，支持国有大中型企业发债用于棚户区改造，结合开发性金融政策扩大“债贷组合”用于棚户区改造范围，研究推出棚户区改造项目收益债券。
同时，发改委正全力加快中央预算内投资计划下达进度，截至6月底，已下达中央预算内年度投资计划4,576亿元的95%。
欲浏览全文，点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。