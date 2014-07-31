更新版 1-港股业绩：和黄中期净利大增1.29倍，欧洲业务表现向好

* 和黄核心业务盈利升13%符预期

* 欧洲业务盈利占比上升，电讯业务增长亮眼

* 母公司长江实业核心盈利升22%，香港物业销售升惟内地下滑

* 和黄和长实均增派中期股息 (新增更多业绩细节及母公司长实业绩)

路透香港7月31日 - 受益年初分拆港灯投资 录得逾百亿港元特殊收益，亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 上半年净利按年增长1.29倍，在欧洲业务向好下，核心业务盈利则有13%升幅，基本符合市场预期。

据周四公布的业绩报告显示，截至今年6月底止六个月，和黄的净利为284.4亿港元，去年同期为124亿港元，因期内录得160.66亿港元的分拆收益。期内未计重估物业及出售投资所得的核心盈利为135.22亿港元，与路透综合五名分析师平均预测的130亿港元基本相符，去年同期则为120.1亿港元。

＂上半年，纵使环球经济情况疲弱及政府政策与限制持续影响集团营运所在之若干市场与地区，但于2014年继续维持2013年下半年开始普遍改善的走势，为集团业务整体在2014年下半年带来积极之展望。＂主席李嘉诚在业绩报告中称。

业务遍布全球52个国家的和黄，以欧洲为主战场，以EBITDA（除息、税、折旧及摊销前溢利）计，上半年欧洲占41%，比去年全年的39%进一步增加。期内欧洲业务整体EBITDA按年增长17%，欧洲以外（包括加拿大、香港、中国、亚洲与澳洲及其他地区）则倒退3%。

而在六业务板块中，最多为基建占EBITDA的25%、能源和电讯各占18%、零售占14%、港口占12%、地产及酒店则占8%。

除地产及酒店期内EBITDA录得35%按年跌幅外，基建、能源、零售、港口业务EBITDA均只有单位数字增长。至于电讯业务欧洲3集团的EBITDA则按年升15%，反映基本营运表现改善及控制成本。

地产业务盈利下跌主要因为内地销售放缓。和黄表示，其目标是全年销售超过7,200个住宅单位，以及出售主要于内地的若干商业物业。

至6月底和黄的负债净额对总资本净额比率为17.1%，并预测可预见未来将维持低于25%的水平。

和黄建议派中期息每股0.66港元，连续两年增派中期股息；去年同期派0.6港元。

**长实基础盈利升22%，内地物业销售放缓**

另外，和黄母公司长江实业 亦宣布中期业绩，上半年摊占和黄业绩及撇除投资物业重估因素的基础盈利按年升22%，至66.05亿港元；计及上述两因素后的净利则按年增59%，为213.45亿港元。

公司表示，上半年香港物业销售收益较去年同期为佳，但内地销售收益则低于预期，而物业租务收益贡献亦因出售天水围嘉湖银座物业予置富产业信托 有所减少。

长实主席李嘉诚在业绩报告中称，内地地产业务较为放缓，但长远有信心可保持稳健发展，而海外地产业务则继续稳步扩展。

香港地产方面，他指出虽然近月市场气氛及物业成交改善，惟建筑成本将持续上升，而房屋政策将继续主导整体樓市发展方向。

长实亦拟增派中期股息至每股0.638港元，去年同期为0.58港元。

公布业绩前，和黄收低0.84%报106港元，长实则微升0.2%，报150.7港元。（完）

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