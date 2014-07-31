欧洲汇市：英镑兑美元下跌，7月恐创逾一年来最大月线跌幅

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
0800GMT，英镑兑美元 跌0.1%至1.6891美元，欧元兑英镑 上涨0.2%至0.7930英镑。
FXPro首席分析师Simon Smith称，“英国消费者信心在六个月来首降，这给英镑的每次反弹封顶了。”
研究机构GfK NOP周四公布的调查显示，英国7月消费者信心指数于六个月来首次下降，成为英国人对经济复苏乐观程度下降的最新迹象。
英镑兑美元当前走势，料连续第四周下跌，可能创去年2/3月以来最差表现，和去年5月以来最大月度跌幅。
摩根大通技术分析师称，英镑跌势在未来几周可能加速，指出周三跌破1.69美元，“发出强烈的预警信号，料出现滑向1.6394美元的更深幅度回撤。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/田建华; 审校 蔡美珍/高琦)
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