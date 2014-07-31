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市场报道 | 2014年 7月 31日 星期四 16:44 BJT

《汇市简讯》英镑/美元上档将在1.6920遭逢卖压

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* 可能跌向1.6811，这是1.6693升至1.7192的76.4%回档位

* 收在1.6693-1.7192涨势的50%回档位1.6943美元下方，形势偏空

* 跌破1.6693-1.7192涨势的61.8%回档位1.6884，对于多头是一大挫败

* 将在回升至1.6920之际再次做空

* 今日高点1.6926将形成阻力

* 技术图表：link.reuters.com/vyq52w

(完)

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(编译 张明钧; 审校 高琦)
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