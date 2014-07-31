《汇市简讯》英镑/美元上档将在1.6920遭逢卖压

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
0831GMT
* 可能跌向1.6811，这是1.6693升至1.7192的76.4%回档位
* 收在1.6693-1.7192涨势的50%回档位1.6943美元下方，形势偏空
* 跌破1.6693-1.7192涨势的61.8%回档位1.6884，对于多头是一大挫败
* 将在回升至1.6920之际再次做空
* 今日高点1.6926将形成阻力
* 技术图表：link.reuters.com/vyq52w
(完)
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(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)