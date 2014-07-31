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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 17:07 BJT

表格：欧元区6月失业率降至11.5%，创2012年9月以来最低

路透布鲁塞尔7月31日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区6月失业率为11.5%，为2012年9月以来最低，5月修正为11.6%。

以下为数据详情

失业率(%) 13月6月 14年3月 14年4月 14年5月 14年6月

欧元区18国 12.0 11.7 11.6 11.6 11.5

欧盟28国 10.9 10.4 10.3 10.3 10.2

数据细节请连结欧盟统计局官网：

here(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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