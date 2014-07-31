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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 17:28 BJT

巴股业绩：淡水河谷第二季净利降至14亿美元，低于市场预估

但第二季净利大幅高于上年同期水准，去年因为一笔一次性汇损，造成净利异常偏低。

铁矿石价格.IO62-CNI=SI今年已大跌约30%，6月时触及22个月低点。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧/艾茂林)
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