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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 17:27 BJT

欧洲汇市：澳元跌至八周低点，美国经济数据支撑美元走坚

路透伦敦7月31日 - 澳元兑美元周四在欧洲交易时段触及八周低点，延续高收益货币普遍的跌势，因美国第二季国内生产总值(GDP)数据显示经济强劲反弹。

澳元/美元 跌至0.9287美元，为6月5日以来最低，最新报约0.9292美元，日内跌幅0.4%，成为发达国家中表现最差的货币。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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