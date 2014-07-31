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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 17:36 BJT

欧股业绩：大众汽车第二季营业利润下滑3.1%，受新兴市场动荡拖累

“挑战来自市场环境严峻、竞争激烈、利率及货币情势剧烈变化，”大众汽车称。

大众汽车维持2月公布的财测不变，称营业利润率可能在5.5-6.5%，去年为5.9%。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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