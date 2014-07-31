路透调查：中国今年住宅均价涨幅料明显缩窄至0.5%，库存高城市可能下跌

* 2014年中国住宅均价预计上涨0.5%，涨幅明显缩窄--调查

* 政策调控思路转变和信贷紧张抑制涨幅

* 三四线城市料录得较大跌幅

路透北京7月31日 - 路透调查显示，由于调控政策思路的改变，再加上资金和供求关系的转变，今年中国住宅均价料仅微幅上涨，而存量高且本地需求不足的三四线城市可能承受较大幅度的下跌，但不至于崩盘。

在16家接受路透调查的中外机构中，认为2014年全国住宅均价将延续涨势和转为下跌的受访者人数几乎相仿，不过预估中值显示房价将小幅上涨0.5%，预测值从下跌6.5%至上涨6.0%不等。2015年则预计持平。

此次调查在7月24-30日进行。多数分析师预测所依据的数据来源于国家统计局70个大中城市房价数据。2014年/2015年的房价变动幅度是指该年12月与上年12月相比的涨跌幅。

0.5%的最新调查结果要远低于今年4月，当时对2014年房价的预估中值为上涨4.3%。

“年初的信贷收紧、存量过高，以及受各种负面消息影响的市场心态，导致房价下跌。 下半年信贷松动、限购放开等各种政策松动，支持房价企稳。”中原集团研究中心总监刘渊称。

他并表示，虽然很多城市供大于求，但政策目的还是维持市场稳定、经济稳定，所以在政策支持下，市场会趋向平稳，逐步化解存量。

综合分析师观点，受到政府调控政策思路变化以及信贷趋紧的影响，房价虽将延续涨势但涨幅会明显缩小。此外，由于需求仍相对旺盛，加上下半年限购放开和信贷放松的预期，有助于房价结束调整并逐渐企稳。

“稳中微涨，但涨幅较前几年明显降低。”RET睿意德中国商业地产研究中心高级分析师赵瑞华称，政策性因素影响导致新增供应量有限，不过需求相对仍显旺盛。

上半年，受信贷收紧、市场预期下行影响，房地产市场成交下滑，库存增加，出清周期延长，住宅均价进入调整期。

国家统计局数据显示，中国1-6月房地产开发投资同比增长14.1%，低于1-5月的增速14.7%，1-6月房屋新开工面积同比下降16.4%，商品房销售面积同比下降6%。

另外，路透根据统计局数据测算，6月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升4.2%，为第18个月上升，但涨幅连续第六个月缩窄并创下15个月最低；环比下跌0.5%，为连续第二个月下跌且跌幅较上月扩大。

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**区域分化**

今年以来，中国楼市的区域分化现象愈发加剧。开发商和居民个人贷款的收紧，导致供应量大，但人口流入不足且需求不振的三四线城市纷纷放松限购，以期提振本地楼市。内蒙古呼和浩特则成为首个明文取消限购的城市。

当被问及哪些城市会在此轮市场调整中遭受较大幅度的房价下跌时，16位受访分析师中有11位认为那些库存过高、资金紧张然而需求不足的三线或四线城市房价会有较大幅度的下滑，比如温州、宁波、呼和浩特等。而路透调查的预估中值显示，这些城市房价下跌幅度将达到10%。

“库存压力巨大而需求相对不足的城市下跌幅度将较大...而三四线城市的去库存需求更为强烈，如宜兴、洛阳、营口等，下跌幅度多以10%-20%为主。”交通银行金融研究中心房地产研究员夏丹说。

而在关于中央政府今年是否会采取措施支撑楼市的问题上，正反两方观点的受访者人数亦打成平手。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽认为会出台相关支持政策。但她表示，在其它稳增长措施出台的背景下，今年房地产市场的政策会比较隐性和温和，更多是此前限制措施的放开，比如限购、融资渠道的限制都会逐步放开，让市场决定。

而莫尼塔投资（CEBM）策略分析师赵大震则更为激进，“下半年如果地产继续恶化，不排除降息降准的可能性，这也是我们认为能刺激地产最有效的方式。”

不过民族证券策略分析师陈伟则认为，保障房、棚户区改造就一直在支持房地产，但普通商品房这块，近期政策调整的可能性不大。

当前中国政府对房地产市场的政策倾向于针对不同地区进行分类指导，即对一线城市继续增加供应，遏制投资投机性需求，限购政策不退出；对于库存比较高的城市要控制住宅用地规模，调整新建商品住房上市结构，通过必要的积极手段支持当地居民合理住房需求，消化库存。

谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时，16家接受调查的分析机构中，多数认为介于合适水平与极度高估之间，7为预估中值，与前次调查结果一致。

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