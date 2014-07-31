中国经济：钢铁、电解铝等产能严重过剩行业将实施产能置换--工信部

路透北京7月31日 - 中国工业和信息化部称，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业，将实施产能等量或减量置换，并确保新（改、扩）建项目不会新增产能。

周四刊登在工信部网站上的新闻稿表示，明确只有2013年度及以后列入工业和信息化部公告的企业淘汰落后和过剩产能，才可用于新（改、扩）建项目产能置换，且不得重复使用。已超过国家明令淘汰期限的落后产能，不得用于产能置换。

“实施产能等量或减量置换，是一项给‘出路’的政策。”工信部称。

工信部表示，要考虑地方发展经济、产业升级和布局调整的现实需要，统筹淘汰退出与转型升级的关系，调动地方和企业的积极性、主动性。产能置换既有利于淘汰落后和过剩产能，又有利于推动存量产能调整升级和布局优化，特别是控制产能总量，避免出现“越淘汰越过剩”，缓解地方经济发展与淘汰落后产能、化解产能过剩的矛盾，推动工作尽快取得实效。

工信部要求，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业所有新建、改建和扩建项目，必须制定产能置换方案，满足等量或减量置换的要求，实现产能总量控制。同时，指导地方加快淘汰落后和过剩产能，为实施新项目腾出资源、环境容量和市场空间，推动产业布局优化和结构升级。 坚持市场调节与政府引导相结合。按照发挥市场配置资源的决定性作用和更好地发挥政府作用的要求，在产能置换工作中，鼓励各地探索实施政府引导、企业自愿、市场化运作的产能指标交易，发挥市场作用，支持跨地区产能置换，提高资源配置效率。 考虑不同地区资源优势、环境容量等差异，对产能置换实行区别对待。对京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换，其他地区实施等量置换。

水泥、平板玻璃行业产能置换方案由地方确认，而钢铁、电解铝行业产能置换方案由工业和信息化部确认。

“产能等量或减量置换是在当前部分行业产能严重过剩的情况下，国家为严禁新增产能、控制产能总量、逐步化解产能过剩矛盾出台的一项过渡性措施，而不是永久性政策。”工信部称。

针对中国严重的产能过剩问题，中国社科院工业经济研究所所长黄群慧此前表示，化解产能过剩是当前和今后相当长一个时期内转变经济发展方式、推进产业结构调整的工作重点；而有近七成企业认为产能过剩的化解需要三年以上的时间。 （完）