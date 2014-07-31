中国经济：钢铁、电解铝等产能严重过剩行业将实施产能置换--工信部

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月31日 - 中国工业和信息化部称，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业，将实施产能等量或减量置换，并确保新（改、扩）建项目不会新增产能。
周四刊登在工信部网站上的新闻稿表示，明确只有2013年度及以后列入工业和信息化部公告的企业淘汰落后和过剩产能，才可用于新（改、扩）建项目产能置换，且不得重复使用。已超过国家明令淘汰期限的落后产能，不得用于产能置换。
“实施产能等量或减量置换，是一项给‘出路’的政策。”工信部称。
工信部表示，要考虑地方发展经济、产业升级和布局调整的现实需要，统筹淘汰退出与转型升级的关系，调动地方和企业的积极性、主动性。产能置换既有利于淘汰落后和过剩产能，又有利于推动存量产能调整升级和布局优化，特别是控制产能总量，避免出现“越淘汰越过剩”，缓解地方经济发展与淘汰落后产能、化解产能过剩的矛盾，推动工作尽快取得实效。
工信部要求，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业所有新建、改建和扩建项目，必须制定产能置换方案，满足等量或减量置换的要求，实现产能总量控制。同时，指导地方加快淘汰落后和过剩产能，为实施新项目腾出资源、环境容量和市场空间，推动产业布局优化和结构升级。 坚持市场调节与政府引导相结合。按照发挥市场配置资源的决定性作用和更好地发挥政府作用的要求，在产能置换工作中，鼓励各地探索实施政府引导、企业自愿、市场化运作的产能指标交易，发挥市场作用，支持跨地区产能置换，提高资源配置效率。 考虑不同地区资源优势、环境容量等差异，对产能置换实行区别对待。对京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换，其他地区实施等量置换。
水泥、平板玻璃行业产能置换方案由地方确认，而钢铁、电解铝行业产能置换方案由工业和信息化部确认。
“产能等量或减量置换是在当前部分行业产能严重过剩的情况下，国家为严禁新增产能、控制产能总量、逐步化解产能过剩矛盾出台的一项过渡性措施，而不是永久性政策。”工信部称。
针对中国严重的产能过剩问题，中国社科院工业经济研究所所长黄群慧此前表示，化解产能过剩是当前和今后相当长一个时期内转变经济发展方式、推进产业结构调整的工作重点；而有近七成企业认为产能过剩的化解需要三年以上的时间。 （完）
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。