更新版 1-台湾金融：强化券商报告管理措施8月中实施，外资料难有报复性卖压--金管会

* 强化券商报告管理措施8月中实施

* 双币别信用卡会在11月推出

* 电子钱包在年底前建置完成

* 银行抢陆客理财商机 (新增细节及背景)

路透台北7月31日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，由于有极少数券商发行报告常有意无意间为特定股票发布消息，不能让这种现象继续存在，因此推出周延健全产业的强化券商报告管理措施，预计8月中旬实施，并将整顿问题保险公司，修正保险法引进立即纠正措施，下个月将召开公听会。

曾铭宗并在上任周年的记者会中称，因应网路时代来临，推动金融3.0版本，包括双币别信用卡会在11月推出，包括美、日、欧三种币别，电子钱包亦将在年底前建置完成。

至于券商对强化报告管理措施的反应，金管会证期局长吴裕群表示，券商公会已提供想法，外资券商也于今日下午提供了意见， 〞大方向券商都同意了。〞

曾铭宗强调说，“金管会希望有一套更周延更健全产业发展的管理规范，不相信也不认为外资会因此有报复性卖压，不相信外资会有这样不理性的行为，且不只有外资券商，本土券商也受到相关规范。”

金管会今日也公布7月至29日外资净汇入14.65亿美元，外资累计净汇入金额则为1,944.92亿美元。

此外，金管会推动微型及创意企业取得所需资金的创柜板有成，截至今年6月底，已有59家公司申请登录，29家公司完成筹资，曾铭宗透露，今年预估会有70家公司申请登录。

台湾股市周四收挫约1.4%至逾一个月低位，表现落后主要区域股市。分析师指出，外资短线调节出场令大型权值股表现不佳，带动大盘指数走跌。由于金管会有意整顿外资券商报告规范亦引发外资不安情绪，后续表现略转向保守看待。

金管会证期局今日稍早称，正研拟改变券商报告澄清管道，将由原来在券商公会澄清，改为在公开资讯站发布重大讯息说明。

**银行抢食陆客理财商机**

曾铭宗提出未来三大施政重点，包括首先利用国际金融业务分行(OBU)、国际证券业务分公司(OSU)、国际保险业务分公司(OIU)推动台湾成为亚太理财中心；第二提升保险业竞争力，其中将整顿问题保险公司，促请题出自救及引资计画，并修正保险法引进立即纠正措施；第三推动金融3.0版本；第四为强化投资人保护。

“陆客来台旅游不只是可以买凤梨酥，也可以逛一下银行买一下理财商品。”曾铭宗说。

他指出，台资银行可利用陆客来台旅游机会，吸引陆客办理投资理财业务。

提升保险业竞争力方面，他提及，将整顿问题保险公司，促请提出自救及引资计画，并修正保险法引进立即纠正措施，下个月会举行公听会，将尽快把草案送交行政院修正。

他也指出，将提升保险业经营效率，包括提高资金运用财务效率及推动境外保险业务等。