更新版 1-台湾金融：强化券商报告管理措施8月中实施，外资料难有报复性卖压--金管会

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 强化券商报告管理措施8月中实施
* 双币别信用卡会在11月推出
* 电子钱包在年底前建置完成
* 银行抢陆客理财商机 (新增细节及背景)
路透台北7月31日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，由于有极少数券商发行报告常有意无意间为特定股票发布消息，不能让这种现象继续存在，因此推出周延健全产业的强化券商报告管理措施，预计8月中旬实施，并将整顿问题保险公司，修正保险法引进立即纠正措施，下个月将召开公听会。
曾铭宗并在上任周年的记者会中称，因应网路时代来临，推动金融3.0版本，包括双币别信用卡会在11月推出，包括美、日、欧三种币别，电子钱包亦将在年底前建置完成。
至于券商对强化报告管理措施的反应，金管会证期局长吴裕群表示，券商公会已提供想法，外资券商也于今日下午提供了意见， 〞大方向券商都同意了。〞
曾铭宗强调说，“金管会希望有一套更周延更健全产业发展的管理规范，不相信也不认为外资会因此有报复性卖压，不相信外资会有这样不理性的行为，且不只有外资券商，本土券商也受到相关规范。”
金管会今日也公布7月至29日外资净汇入14.65亿美元，外资累计净汇入金额则为1,944.92亿美元。
此外，金管会推动微型及创意企业取得所需资金的创柜板有成，截至今年6月底，已有59家公司申请登录，29家公司完成筹资，曾铭宗透露，今年预估会有70家公司申请登录。
台湾股市周四收挫约1.4%至逾一个月低位，表现落后主要区域股市。分析师指出，外资短线调节出场令大型权值股表现不佳，带动大盘指数走跌。由于金管会有意整顿外资券商报告规范亦引发外资不安情绪，后续表现略转向保守看待。
金管会证期局今日稍早称，正研拟改变券商报告澄清管道，将由原来在券商公会澄清，改为在公开资讯站发布重大讯息说明。
**银行抢食陆客理财商机**
曾铭宗提出未来三大施政重点，包括首先利用国际金融业务分行(OBU)、国际证券业务分公司(OSU)、国际保险业务分公司(OIU)推动台湾成为亚太理财中心；第二提升保险业竞争力，其中将整顿问题保险公司，促请题出自救及引资计画，并修正保险法引进立即纠正措施；第三推动金融3.0版本；第四为强化投资人保护。
“陆客来台旅游不只是可以买凤梨酥，也可以逛一下银行买一下理财商品。”曾铭宗说。
他指出，台资银行可利用陆客来台旅游机会，吸引陆客办理投资理财业务。
提升保险业竞争力方面，他提及，将整顿问题保险公司，促请提出自救及引资计画，并修正保险法引进立即纠正措施，下个月会举行公听会，将尽快把草案送交行政院修正。
他也指出，将提升保险业经营效率，包括提高资金运用财务效率及推动境外保险业务等。
台湾金管会主委曾铭宗日前表示，保险业国际业务分公司(OIU)将比照银行业国际金融业务分行(OBU)方式进行开放，已在草拟相关草案，预计9月送交行政院，希望年底前开放实施。 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。