中国货币市场：Shibor发布时间将提前至上午9:30，并简化报价期限品种

路透北京7月31日 - 为进一步发挥上海银行间同业拆放利率(Shibor)对市场利率引导作用，中国货币网周四刊登新闻稿显示，自8月1日(周五)起将Shibor发布时间由上午11:30调整为上午9:30。

同时，简化Shibor报价期限品种，各报价行每交易日仅对隔夜、一周、两周、一个月、三个月、六个月、九个月和一年八个品种进行报价。

将不再报送三周、两个月、四个月、五个月、七个月、八个月、10个月、11个月等八个选报品种。

新闻稿称，此为是为进一步发挥Shibor对市场利率的引导作用，促进货币市场平稳运行，健全市场化利率形成和传导机制，为有序推进利率市场化改革创造有利条件。

路透今年6月底报导曾引述两位消息人士称，中国全国银行间同业拆借中心拟将每日上海银行间同业拆放利率(Shibor)对外公布时间由当前的11:30，提前至9:35左右。业内人士分析，此举将降低以往Shibor定价受回购利率扰动的情况，突出报价行定价权的同时，或可更好反映机构对市场资金价格认可水平。

新闻稿指出，自律机制从6月3日起组织Shibor报价行开展了一个多月的提早报价试运行工作。试运行情况表明，提早报价能更好体现出Shibor的稳定性和连续性，各报价行报价的独立性有所提升，对市场利率的引导作用也逐步增强。

Shibor以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。

上述Shibor报价团由包括工商银行 、招商银行 、北京银行 和国家开发银行 等18家商业银行组成。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)