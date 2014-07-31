《中国债市每日综述》现券收益率小幅走低，正回购利率下调机构情绪暂乐观

* 现券收益率小幅走低，正回购利率下调市场情绪暂乐观

* IRS亦冲高回落，调降利率对冲本周净回笼影响

* 机构仍在继续观望央行接下来进一步动作

* 同时关注明日官方及汇丰PMI宏观数据结果

路透上海7月31日 - 中国银行间市场周四现券收益率小幅下行。交易员表示，央行公开市场正回购出手14天期限品种且加量操作，一度令现券收益率走升，但随后意外调低正回购操作利率，凸显引导资金利率下行意图，市场情绪掉头逆转，机构买气逐步有所抬升，致收益率小幅收低。

他们并认为，机构仍在观望未来央行进一步操作动向，包括正回购期限如何变化，以及是否会下调28天正回购利率；同时明日宏观数据则是短期关注焦点之一。

"早上听说正回购放量，上去了些，然后(回购)利率降了点，就又回落了些。“上海一银行交易员表示，”较昨天整体下行幅度约4bp(基点)左右,再看看明天PMI数据吧，最近市场真是一波三折。“

他并认为，央行正回购虽然加量了，但是幅度温和，且期限缩短，感觉央行操作更加灵活，毕竟因为当前银行间市场也不缺钱，而未来公开市场自然到期规模比较少，那么就可以平滑一点资金到8月中下旬。

央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。

“利率下调目前主流观点认为是利好，但正回购的指导意义弱一些，如果逆回购出现下调，这个就很明确了。”广发银行交易员吴思捷认为，关键就看下周的28天正回购利率是否也会下调,觉得目前实际资金面并不是很宽松，最多就是平衡状态。

华北一银行交易员亦持谨慎态度，他认为，央行正回购利率下调，引导利率调低，虽算是个利好，但短期利好有限，倒是同时正回购操作加量并回笼资金，令市场还是有点谨慎，所以收益率下行幅度并不算大。

明日将公布中国7月官方制造业PMI及汇丰制造业PMI终值。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四冲高后回落，交易员表示，央行调降正回购价格或存引导短期货币市场利率回落意图，对冲了公开市场净回笼再现对机构情绪的打击。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.158元，较上日结算价涨0.108元，或0.12%。剩余期限约9.48年的国开行固息债140205最新报价在 5.1900%/5.1700%，上日尾盘在5.2500%/5.1800%。

**月末资金供需仍平稳**

周四为7月最后一个交易日，中国银行间资金市场资金供需仍平稳。主要回购利率中隔夜和14天品种走低，七天期则略反弹；尽管央行公开市场时隔近三个月重现单周净回笼，但因规模不大，对流动性冲击有限。

交易员并认为，除了当前资金情况不错外，今日14天正回购操作中标利率意外回落，显示央行或有意引导资金价格回落，亦有利于稳定市场预期。

“供需比较平衡，（恢复净回笼）肯定有各种猜测，但（正回购）也就260亿的量，实质影响不大。”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员谈到，尽管今天回购利率是隔夜跌七天涨，但实际情况却是隔夜融入难度稍高一些，而券商、基金等主要质押信用债的机构借钱也相对不易，偏高的成交价继续对均价水平形成扰动。

她指出，因为8月公开市场到期量偏低，而目前资金面情况尚可，央行此时适度加大正回购操作力度，可能是考虑平衡到期资金分布，为后面操作腾出空间。

她并认为，央行此次应该不是政策收紧信号，一方面净回笼规模仍在低位，另外正回购期限也相应缩短，加上利率下行，都释放了稳定的信号，目前来看市场的反应也是正面的，“感觉这次大家心态还都挺好的。”

周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。

此外今日14天期回购利率 跌幅较大，一方面是开盘价偏低，而正回购利率回落也助力交易重心下移。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,928.73亿元，较上日的8,914.55亿元略增；其中，隔夜品种成交7,538.21亿元，上日为7,796.18亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2325 3.2743 -4.18 7,538.21

七天 4.0205 3.9671 +5.34 1145.18

14天 4.0755 4.5292 -45.37 137.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9950 2.3000 +169.50 2,512.77

七天 2.7500 2.8000 -5.00 334.98

14天 3.4150 3.8050 -39.00 26.04

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2900 3.3400 -5.00 --

七天 4.0200 3.9800 +4.00 --

14天 3.9300 4.6500 -72.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2040 3.2502 -4.62 --

七天 3.9800 3.9140 +6.60 --

三个月 4.7215 4.7316 -1.01 --