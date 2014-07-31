更新版 1-台湾货币市场：短率区间高位松动，退税款入帐令银行资金转多

* 短率高位松动，隔拆和一周拆款高位略下行

* 票券商并未大缺，短票利率持平

* RP利率高位依旧，但资金回稳 (更新最新拆款数据及利率报价)

记者 高洁如

路透台北7月31日 - 台湾银行间短率周四高位松动，交易人士表示，上日近收盘时国库的退税款拨入各银行之后，银行资金情势反转变多，今日有需求的银行变成没需求，资金平稳的银行转向多钱，这令短率高位松动。

资金调度人士表示，虽然一早还是为求过关的调度需求，但因二家大型银行都有入场供给拆出，令小型银行很快地弭平了缺口，等到稍晚反而是有钱的人还要找需求者，资金情势明显转松。

〞退税款进来了，还比去年多，那我今天就不必拆入了，〞一位小型商银交易员说。

大型银行指出，今年总计退税金额达300多亿，在昨日稍晚已分散至各家银行。

交易员也说，二家大银行近期难得的双双入市供给资金，这也令少数仍然缺钱的票券商和小银行快速的满足了需要，此外，也有其他大型银行加入跨月拆出的行列，让资金情势快速转变。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%，上日收在0.388%；今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.490%；一周拆款利率区间在0.380-0.480%，上日区间在0.380-0.490%。

**短票利率平稳**

短票市场方面，票券商则说，因月底的缺口安排已很少，再加上昨天下午预框的资金，今天很快的就平了缺口。

〞我算一算，只能退掉一些框好的交易，不然就会多钱，〞一家大型票券商表示。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，大致同上日；特定大型金融机构的买票利率则在0.63-0.64%，上日在0.63%。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率0.605%，周二为0.599%。

台湾央行共发行3,955.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,954.50亿相较，存单发行余额增1亿。 周五存单到期金额1,081亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负222亿台币，累积超额准备为1,319亿台币、加计前期1%的超额准备为2,299亿台币。

**RP利率高位依然，但资金回稳**

债券市场附买回(RP)利率区间高位依旧不坠，不过资金情势已明显回稳，市场紧张情绪见到缓和。交易员表示，上日月底资金紧缩因素快速发酵，令资金供应端利率议价空间陡增，今日供应方不愿在月底最后一日立刻降温，令利率持坚。

一证券商资金调度人士指出，今日资金供应不像上日紧俏，利率也有所回稳，区间高位的成交已不像上日那么多，但受上日资金紧俏的紧张情绪影响，有资金缺口的金融机构急于在上日午后先行调度今日资金，部分成交利率因而较上日走高，难以反应今日较为和缓的资金情势。

〞这个月最紧的应该就是昨天，今天已慢慢恢复正常。〞一证券商交易员说。

资金调度人士预期，因下周一(4日)有30年期公债350亿台币交割，部分寿险业者已预告将在明日先行走钱，以因应交割需求。由于资金需求仍在，明日虽时序重回月初，市场预料高位利率的回降仍需数天消化，难以一步到位。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54%，少数见成交0.53%及0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64%，少数成交在0.63及0.65%，高位利率略为扬升。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.56%；高位持平上日。

今日债券交割有公司债士开 6亿、台耀 5亿台币，以及20年期公债发行300亿台币。