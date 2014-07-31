更新版 1-离岸人民币：香港6月底人民币存款连续第二个月下降，因企业存款减少

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透香港7月31日 - 香港金管局周四表示，6月底人民币存款减少，肇因于企业存款减少，个人存款则大致保持平稳。
金管局稍早公布，香港银行机构截止6月底的人民币存款 为9,259.14亿元，较前一月减少3.1%，为连续第二个月环比减少。
金管局发言人表示，随着香港离岸人民币市场越渐成熟，人民币存款像其他币种的存款一样时有升跌，是自然的现象。整体而言，香港的人民币存款（即是客户存款加上存款证余额），在2014年上半年保持在约11,000亿元人民币的水平，相比去年底上升7%。
6月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为5,318.13亿元，较前一个月4,439.9亿元增加19.8%。
金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为148家，较上个月增加一家。
离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6.1767，今年迄今贬幅约为1.9%，但较年内低点6.2719已明显回升。（完）
详情请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。