版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 18:13 BJT

更新版 1-离岸人民币：香港6月底人民币存款连续第二个月下降，因企业存款减少

(新增更多细节)

路透香港7月31日 - 香港金管局周四表示，6月底人民币存款减少，肇因于企业存款减少，个人存款则大致保持平稳。

金管局稍早公布，香港银行机构截止6月底的人民币存款 为9,259.14亿元，较前一月减少3.1%，为连续第二个月环比减少。

金管局发言人表示，随着香港离岸人民币市场越渐成熟，人民币存款像其他币种的存款一样时有升跌，是自然的现象。整体而言，香港的人民币存款（即是客户存款加上存款证余额），在2014年上半年保持在约11,000亿元人民币的水平，相比去年底上升7%。

6月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为5,318.13亿元，较前一个月4,439.9亿元增加19.8%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为148家，较上个月增加一家。

离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6.1767，今年迄今贬幅约为1.9%，但较年内低点6.2719已明显回升。（完）

详情请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐