《路透碳点》中国监管当局新批33个项目，为碳排放市场带来新供应

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月31日 - 中国碳排放权市场监管者批准了33个新项目，每年或带来最高600万碳排放补偿配额(offset credits)，相当于迄今已交易数量的近半，也令本已不稳的碳排放权价格进一步承压。
在中国七个试点碳市场，约有2,000家面临二氧化碳排放限制的公司可以利用这些补偿配额来抵消年排放量的5%-10%。这些配额被称为中国经核证减排信用(CCER)。
补偿配额具有吸引力，因为价格通常低于地方政府发放的普通许可，节省了排放者的成本。
“我们正进行议价，每份CCER在6-7元人民币(0.97-1.13美元)之间。竞争很激烈，”一位不愿具名的项目开发商向路透表示。
新一批项目获批后，国家发展和改革委员会批准的CCER项目总数增至49个，大多是风电和水电站。
不过还没有项目获得CCER，即使行动最早者也还在等待最终的完整性检查。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。